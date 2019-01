“Giovani palermitani di successo”: Cicero e Di Trapani aprono l'anno del Rotary Club

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si apre con un incontro dedicato ai “Giovani palermitani di successo” il 2019 del Rotary Club Palermo Est Distretto 2110. Nell’ambito del mese che il Rotary dedica a livello mondiale all’Azione professionale, lunedì 14 gennaio, alle ore 20, il parodontologo e ricercatore di fama internazionale Giuseppe Cicero e il dottor Ettore Di Trapani, urologo presso l’I.E.O. di Milano, saranno ospiti del presidente Eugenio Colonna Romano a Palazzo Francavilla (Via Ruggiero Settimo, 8) per la conviviale di apertura dell’anno.

Già inserito nel 2018 dalla prestigiosa rivista Forbes tra i 30 under 30 più influenti al mondo in campo medico ed insegnante negli Usa e in Spagna, Giuseppe Cicero è il fondatore della start up Oral 3D, interazione tra un software e una stampante 3D che consente di realizzare in pochi clic un modello tridimensionale realistico e preciso della bocca, rivoluzionando il rapporto fiduciario tra medico e paziente e aprendo orizzonti finora sconosciuti alla prevenzione e realizzazione di operazioni virtuali, ma anche, grazie agli ultimi sviluppi della ricerca, a nuove applicazioni nel campo del maxillo-facciale.