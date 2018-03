Le giornate della Ricerca, due giorni per scoprire come riciclare gli imballaggi in plastica

Il 22 e 23 marzo si terranno a Palermo “Le giornate della Ricerca” promosse da Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

L'intento è quello di raccontare il cambiamento, illustrare le declinazioni degli sviluppi tecnologici e di mercato del riciclo degli imballaggi in plastica con uno sguardo innovativo, tecnico e scientifico. Innovare è da sempre un tratto distintivo del mondo plastica e in questa occasione verranno presentate le molteplici capacità del settore. Ma occorre fare di più, visti anche gli sfidanti obiettivi posti dalla Comunità europea al 2030.

Innovazione, tecnologica di processo e di prodotto, eco design dell’imballaggio, nuove tecnologie di riciclo e nuovi materiali da riciclare, con sempre maggiore attenzione alla sostenibilità economica ed ambientale degli imballaggi in plastica, saranno alcuni dei temi trattati nei due giorni suddivisi in una parte più specialistica (con 3 workshop dedicati) il 22 marzo pomeriggio ed una parte più informativa e di confronto con la tavola rotonda “La catena del valore degli imballaggi in plastica” il 23 marzo mattina. L’incontro verrà chiuso il 23 marzo da una breve conferenza stampa alla quale seguirà lunch.