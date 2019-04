Giornate dell'agricoltura, a Valledolmo va in scena la nuova edizione

Il Comune di Valledolmo presenta la XXI edizione “Giornate dell’Agricoltura” che si svolgerà a partire dalle 15.30 di Sabato 27 Aprile, fino alle 24.00 di Mercoledì 1 Maggio.

Giunto ormai alla XXI edizione, quello delle “Giornate dell’Agricoltura” è tra gli eventi più attesi dell’anno sia dagli espositori, che hanno modo di far conoscere così i propri prodotti, sia dai tantissimi turisti che affollano di volta in volta l’intera area fieristica per celebrare e apprezzare le diverse eccellenze che il territorio offre dal punto di vista agroalimentare e artigianale.

Un fittissimo programma che partirà sabato 27 Aprile, alle 15.30, con l’inaugurazione dell’Area Fiera, che sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Contemporaneamente, presso l’Oratorio San Giuseppe (ex Centrale) si svolgerà il Convegno “La qualità a supporto della competitività della filiera Agro-Alimentare”. Alle Ore 17:00 appuntamento al “Campo di Calcetto” per il “Campionato Pink League 2018/19” a cura dell’Associazione Giovanni Vive e dell’ASD Lercara F. Alle Ore 18:30, presso l’Ingresso Palestra comunale si svolger la Cerimonia di Inaugurazione e apertura della XXI edizione delle “Giornate dell’Agricoltura” alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.

Ci sarà un'esposizione delle macchine e attrezzature agricole, una Fiera zootecnica, un Mercato Agroalimentare e un’Esposizione Artigianato. Spazio, dunque, alle prime esibizioni artistiche in programma: alle 19:30, presso Palazzo Rosa si svolgerà il concerto del Trio Doppler (flauti e pianoforte) a cura della Scuola musicale A. Vivaldi di Valledolmo. Alle 20:30, presso la Palestra comunale, si potrà partecipare a una Degustazione prodotti locali mentre alle 22:00, nell’Area Ristoro, si svolgerà uno spettacolo di intrattenimento. Alle 24.00 è prevista la chiusura.

Si prosegue domenica 28 con la “Passeggiata a Cavallo sulle Orme dei Giganti dei Megaliti Valledolmesi”. Alle 11:00, al Campo di Ippoterapia (adiacente campo di calcetto), si svolgerà la dimostrazione di ippoterapia e “battesimo della sella” degli amici disabili a cura della Ass. Equestre Valle dell’Olmo e dell’Ass. "I Cavalieri del Re Guglielmo". Alle 13 presso la Palestra comunale si terrà una degustazione di prodotti locali mentre alle 17:30 partirà la “Visita guidata delle Chiese e dei palazzi storici” a cura degli alunni del Liceo Classico di Valledolmo. Presso Palazzo Rosa, alle 18:30 si potrà invece assistere al Concerto della Classe di violino della Scuola musicale A. Vivaldi di Valledolmo. Sempre presso la Palestra comunale, alle 20, Degustazione prodotti locali, mentre alle 22:00, presso l’Area Ristoro si potrà assistere ad uno spettacolo di intrattenimento.

Si entra nel vivo di questa edizione Lunedì 29 Aprile con l’appuntamento all’Oratorio San Giuseppe (ex Centrale) dove, dalle ore 10, si svolgerà il Convegno “Insediamenti produttivi in verde agricolo e cessione di cubatura”, mentre, alle 13, presso la Palestra comunale ci sarà una degustazione prodotti locali. Nel pomeriggio, alle 17:30 Visita guidata delle Chiese e dei palazzi storici a cura degli alunni del Liceo Classico di Valledolmo e alle 18:00 , all’interno dell’Area Fieristica si svolgerà “Vetrina e rassegna di razze bovine e ovine” a cura di esperti di razza accreditati. In serata, alle Ore 20, presso la Palestra comunale, Degustazione prodotti locali. Alle 22:00 – Area Ristoro Spettacolo di intrattenimento e chiusura Fiera.

Martedì 30 Aprile alle ore 10:00 presso Oratorio San Giuseppe (ex Centrale) si svolgerà il Convegno “Frutto della terra e del nostro lavoro”, Biodiversità e prospettive occupazionali per i giovani del nostro territorio a cura del Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Cefalù. Alle 11:00, presso l’Area espositiva Visita degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Alia, Roccapalumba, Valledolmo e dell’I.I.S.S. di Lercara Friddi mentre alle 13, presso la Palestra comunale si potranno degustare alcuni prodotti locali. Nel pomeriggio, alle 15, al Campo di Calcetto si svolgerà il 1° Torneo “Errea Cup”, un triangolare di calcio per i bambini “Primi calci” a cura dell'ASD Valledolmo con la partecipazione di Lercara Friddi e Alia.

Alle 15:30 Visite guidate al pastificio Vallolmo Madonita, allo stabilimento di trasformazione del pomodoro Coop. Rinascita e alla Cantina Castellucci Miano. Si prosegue all’interno dell’Oratorio San Giuseppe (ex Centrale) dove alle 16:30 inizierà il convegno “L’Agricoltura sociale: educazione e inclusione in un percorso multifunzionale”. In serata, dalle 20, Degustazione prodotti locali presso la Palestra comunale e dalle 22, nell’Area Ristoro uno spettacolo di intrattenimento chiuderà la giornata.

La XXI edizione della “Giornate dell’Agricoltura” si concluderà Mercoledì 1 Maggio con gli ultimi appuntamenti in programma: alle 09:00 la Soc. Coop Verbumcaudo organizza la Verbumtrekking: con partenza da piazza bevaio e passeggiata da Valledolmo al Feudo Verbumcaudo. Seguirà degustazione di prodotti tipici all’arrivo e successiva visita ai campi del Feudo. Dalle 13, presso la Palestra comunale, si svolgerà una degustazione prodotti locali mentre nel tardo pomeriggio, alle 19, il Sindaco Angelo Conti e l’ Amministrazione Comunale si riuniranno per il saluto finale e ringraziamenti a cui seguirà, alle 20:30, una degustazione di prodotti locali. Alle 21:30, uno Spettacolo di intrattenimento chiuderà la programmazione di questa XXI edizione.