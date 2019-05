Giornata nazionale del biologo nutrizionista, l'alimentazione sana e bilanciata arriva in piazza

Per la sesta edizione, la Giornata nazionale del Biologo Nutrizionista tornerà il 18 e 19 maggio coinvolgendo 24 piazze italiane con l'obiettivo di educare a un corretto stile alimentare sensibilizzando il cittadino sulla necessità di un’alimentazione varia, sana e bilanciata e informandolo dei rischi di un’alimentazione non corretta e di uno stile di vita sedentario. A Palermo si svolgerà dalle ore 10 alle 19 in Piazza San Domenico.

La salute di ciascuno di noi non può comunque prescindere dalla qualità e salubrità dell’ambiente in cui viviamo. Questo evento sensibilizza tutti a ricercare il giusto equilibrio tra la produzione agricolo-alimentare e il rispetto ambientale, arginando il più possibile l’uso di inquinanti, additivi e la diffusione interferenti endocrini nocivi per la nostra salute. Ogni edizione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista è stata caratterizzata da un focus in accordo col Ministero della Salute, il focus 2019 sulla sostenibilità è in linea con gli obiettivi Onu 20-30.

Per la "Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista" numerosi biologi nutrizionisti presteranno volontariamente e gratuitamente la loro opera professionale all'interno di stand organizzati in più studi di consulenza. Saranno effettuate, a chi ne farà richiesta, interviste alimentari e dello stile di vita, valutazioni antropometriche e dello stato nutrizionale. Questi dati, elaborati da Enpab, l’Ente di previdenza dei Biologi, e dall’Università di Roma Tor Vergata saranno utilizzati come campione sugli stili di vita in Italia. La Giornata rientra tra le iniziative di welfare strategico di supporto alla professione e di sostegno al lavoro.