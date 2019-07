Giornata mondiale degli scimpanzé, l'appuntamento per bambini al Bioparco di Sicilia

Giornata Mondiale degli Scimpanzé. Appuntamento al Bioparco di Sicilia domenica 14 luglio dalle ore 10.30 alle 12:00 sotto il grande albero della Fattoria. Laboratorio per bambini a cura di Giuditta Pecoraino.

Verrà fatto un mega collage che avrà come protagonista una famiglia tipo di scimpanzé. Lo realizzeremo su carta scenografica gigante ispirandoci all’artista Rousseau con immagini “tipo” di aspetti della vita degli scimpanzé. La tecnica sarà: collage bidimensionale con materiali di riciclo , sia naturali che non, tempere, colla, giornali, foglie ecc. Un bassorilievo in cartapesta!

Dalle 12:00 alle 13:30 presso l’area degli Scimpanzé: giornata informativa a cura di Antonella Fiorello. Proprio il 14 luglio del 1960 è stata la prima volta in cui Jane Goodall mise piede in Africa, presso il Parco Nazionale di Gombe, per studiare e conoscere più attentamente questi esemplari così vicini e simili all’uomo. Da allora, Jane Goodall attraverso campagne di sensibilizzazione chiede il massimo impegno nella difesa di queste creature e dell’ambiente in cui vivono.

La Giornata Mondiale dello Scimpanzé è un’occasione per riflettere e porre l’attenzione su questi splendidi animali, per prevenirne l’estinzione, per preservarli, proteggerli e prendersene cura a livello mondiale, in natura e in cattività. Attraverso la ricerca svolta da Jane Goodall e da coloro che seguirono i suoi studi sappiamo molto di più sul loro comportamento, molto simile a quello della specie umana, la creazione e l’uso di strumenti, la comunicazione e il modo di socializzare e di porsi con gli altri.

Gli scimpanzé sono in forte pericolo di estinzione: 100 anni fa, circa 1-2 milioni di scimpanzé vivevano liberi in Africa; oggi si contano 350.000 scimpanzé selvatici; circa il 75% in meno! Le buone pratiche per aiutare gli scimpanzé: non distruggere gli habitat naturali degli scimpanzé, evitare il commercio illegale di scimpanzé come animali vivi o derivati, intervenire su tutte le altre minacce alla sopravvivenza degli animali viventi più prossimi a noi.

Durante la Giornata Mondiale dedicata agli Scimpanzé conosceremo meglio i due esemplari ospitati al Bioparco di Sicilia, Mango e Whisky, le loro origini, il comportamento, la dieta e come gli scimpanzé vivono all’interno di un giardino zoologico, le cure e le attenzioni che si devono intraprendere per il benessere della loro specie. Al termine ai bambini verrà letta la storia della piccola Jane!