Giornata mondiale dei planetari, a Villa Filippina una giornata dedicata a luna e stelle

Dopo la straordinaria serata della Super Luna (sabato 8 Febbraio), il primo evento che ha sancito le attività 2020, il Planetario di Palermo (Piazza San Francesco di Paola 18) presenta la “Giornata mondiale dei Planetari”, giornata che dal 1991 si celebra la seconda domenica di Marzo, in contemporanea, in tutti i planetari del mondo.

Domenica 8 Marzo, a partire già dalle 11:00, lo staff del Planetario di Parco Villa Filippina si fa in tre presentando tre diversi eventi dedicati al nostro cielo. Si parte la mattina con due spettacoli sotto la cupola dedicati alle "Donne del Cielo, tra miti e leggende” durante i quali saranno raccontate le leggende legate alla costellazione di Cassiopea e Andromeda, della Costellazione della Vergine e delle due Orse. Seguiranno, dai giardini del parco, osservazioni del Sole ai telescopi. (Turni ore 11:00 / 12:00; Ticket adulti 5 euro. Ingresso ridotto Donne (€ 3,00) Bambini 3 euro. In contemporanea, le artigiane dell’associazione CreArt Eventi svolgeranno alcune attività ricreative con workshop e artigianato artistico, degustazioni di prodotti tipici locali e alcuni interventi musicali.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17:00, spazio ai bambini (6 - 12 anni) con il laboratorio scientifico “Costruiamo il Sistema Solare interno da Mercurio a Marte” (€ 7,00 disponibili 30 posti con prenotazione obbligatoria). Alle ore 18:00 il doppio evento serale con “Super Luna 2.0”, fenomeno astronomico in cui la Luna sembra apparire più grande per la minor distanza di questa dal pianeta terra (Perigeo) e “Venus in Furs”(dal brano dei Velvet Underground “Venere si fa bella”) il momento di maggiore luminosità del pianeta gemello della Terra con spettacoli sotto la cupola dedicati alla seconda Superluna dell'anno e a Venere.

A seguire Osservazioni ai telescopi (Turni ore 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00. Prenotazione obbligatoria). Ticket Planetario e Osservazioni: adulti € 5,00 Bambini € 3,00. Saranno disponibili, come ogni domenica, le piste del minigolf e il parco giochi con gonfiabili.