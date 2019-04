Giornata mondiale del jazz, Claudio Cojaniz in concerto sul palco del Tatum Art

Nel 2012 la Conferenza Generale dell’Unesco ha istituito il 30 aprile come Giornata Internazionale del Jazz, motivando questa scelta per «il riconosciuto ruolo diplomatico del jazz nell’unire le persone in tutti gli angoli del globo».

Anche Palermo non mancherà di festeggiare l’evento martedì 30 aprile, appunto, alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. A regolare la serata sarà un appuntamento davvero speciale che vedrà suonare il pianista Claudio Cojaniz, con Fulvio Buttafusco al Contrabbasso e Carmelo Graceffa alla batteria.