Giornata mondiale della bicicletta, pedalata (e benedizione) fino al santuario di Santa Rosalia

Per il secondo anno consecutivo Asd Mondello Bikers organizza una pedalata lenta non competitiva per celebrare la giornata mondiale della bicicletta istituita dall'Onu.

Con il patrocinio del Comune di Palermo tutti i ciclisti si raduneranno presso largo Antonio Sellerio (falde di monte pellegrino lato fiera), per affrontare gli 8 km di salita che li condurrà in cima al promontorio cittadino. La manifestazione ha lo scopo di sostenere l'uso della bicicletta sia come sport che come mezzo di trasporto, di incentivare la mobilità sostenibile, sensibilizzare l'opinione pubblica e l'amministrazione sulla necessità di favorire lo sviluppo di questo movimento.

L'appuntamento aperto e gratuito è rivolto a tutti gli appassionati di ciclismo, è possibile partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta. La partenza è prevista per le ore 10 mentre alle 12, presso il santuario di Santa Rosalia, si terrà la benedizione dei caschi dei ciclisti con Don Gaetano. Subito dopo si tiene un veloce pranzo presso il Bar Costantino di Monte Pellegrino ad un prezzo agevolato per l’occasione.