Giornata mondiale dell'autismo: prima in sella ad una moto, poi in corteo per la fiaccolata

In occasione della “Giornata Mondiale dell’Autismo” che quest’anno si svolgerà il 6 aprile sono tante le iniziative per sensibilizzare al disturbo che colpisce da vicino moltissime famiglie.

Il Motoclub Horus Palermo in collaborazione con l’associazione ParlAutismo Onlus presentano la prima edizione de “Due ruote per l'autismo”. Iniziativa creata per far conoscere ai ragazzi autistici il mondo biker, delle due ruote e per permettere loro di provare le emozioni speciali che si provano andando in moto. Al termine dell’evento, alle ore 21, all’interno del teatro Politeama avrà inizio la manifestazione classica organizzata dall’associazione ParlAutismo che vedrà esibirsi i ragazzi autistici e gli interventi delle istituzioni.

Al termite dell’evento si svolgerà la tradizionale fiaccolata, un momento capace di regalare ogni anno grandi emozioni. Testimonial dell’evento saranno Matranga e Minafò e Fabrizio Bracconieri. Così l’intera giornata del 6 aprile sarà dedicata ai bambini, ai ragazzi, alle persone e alle famiglie con autismo.