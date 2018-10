Giornata mondiale degli animali, appuntamento per grandi e piccini al Bioparco

Domenica 7 ottobre al Bioparco di Sicilia, a Carini, si festeggia la "Giornata mondiale degli animali". Diventata un evento internazionale nel 1931, la Giornata Mondiale degli Animali è giunta alla sua 87esima edizione, si tiene il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, ma l'appuntamento al Bioparco di Sicilia è per la domenica successiva.

In occasione della grande festa dedicata agli amici animali, al Bioparco di Sicilia tanti saranno gli aspetti approfonditi nell’arco della giornata, dagli aspetti legislativi sulla corretta detenzione degli animali, alla cura e prevenzione, l’alimentazione e le strategie per un corretto rapporto con i nostri animali da compagnia. Il Centro cinofilo palermitano Doggy Park sarà presente per rispondere alle curiosità sull’importanza dell’educazione dei cani per la costruzione di un sano rapporto tra possessore e animale. Gli esperti interverranno inoltre spiegando cos’è la “Pet therapy”, quali sono i campi di applicazioni e i suoi benefici. La dottoressa Antonella Fiorello, esperta del Bioparco di Sicilia, curerà l’intervento relativo alla salvaguardia e conservazione dei pipistrelli e alla loro importanza per l’equilibrio ambientale, progetto che, nella stessa giornata, sarà promosso dallo zoo di Napoli per sensibilizzare i cittadini verso un tema così importante. Il gioco didattico Costruiamo la casetta per i pipistrelli vedrà grandi e piccini all’opera per la costruzione di un riparo per contribuire alla salvaguardia dei pipistrelli.