Giornata mondiale dell'ambiente, un aperitivo al parco dell'Università

Il 5 giugno si festeggia la Giornata mondiale dell’Ambiente. Il tema della giornata di quest’anno sarà la lotta all’inquinamento dei mari e degli oceani, messi sempre più a dura prova dalla plastica. Come studenti non possiamo rimanere indifferenti: dovremmo tutti rimboccarci le maniche e nel nostro piccolo cercare di fare qualcosa.

Al fine di sensibilizzare la comunità accademica su queste problematiche, come associazione Leaf, in collaborazione con Udu Palermo - Unione degli Universitari, Cooperazione Senza Frontiere e PYC - Palermo Youth Centre, proponiamo nel parchetto della ex Facoltà di Economia (viale delle Scienze, Palermo) un momento di festa e aggregazione caratterizzato da attività con tema centrale quella della tutela ambientale e della lotta alla plastica monouso. Dalle 17:00 si prevede un dibattito introduttivo ed informativo che coinvolgerà direttamente gli studenti universitari, tramite il quale si discuterà della diffusione della plastica nel nostro pianeta. Dalle 18:00 inizieremo insieme un aperitivo con musica, caratterizzato dall'esposizione di piccoli oggetti creati con materiale riciclato da artigiani in modo ecosostenibile. Tutto ciò sarà disposto in modo tale da offrire agli studenti un momento di aggregazione in uno spazio verde frequentatissimo dagli universitari: il parchetto di fronte l’ex Facoltà di Economia di viale delle Scienze che mostrerà, infine, quanto sia importante il riciclo e il corretto smaltimento della plastica, migliorando così la salute dei nostri mari e dei nostri oceani. Questo evento rientra nelle nostre iniziative legate all’introduzione della raccolta differenziata negli spazi universitari, portate avanti già da due anni con l'intento di sensibilizzare gli studenti dell'ateneo palermitano al riciclo e alla sostenibilità ambientale.