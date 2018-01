Giornata del Merito, tra memoria e impegno: gli appuntamenti per ricordare Norman Zarcone

Il 18 gennaio, alle ore 11, in occasione della IV Giornata del merito, il sindaco Leoluca Orlando parteciperà, insieme alle autorità civili e militari cittadine e ai familiari di Norman Zarcone, alla commemorazione del giovane dottorando che si tolse la vita, gettandosi da una finestra della facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo, quale estremo gesto di protesta contro il mancato riconoscimento del merito nel mondo accademico. Nel corso della cerimonia, che si terrà presso la rotonda intitolata dal Comune al ragazzo (in via San Giovanni di Dio, nel tratto che va verso Brancaccio) verrà osservato un minuto di silenzio e deposta una corona di fiori.

Il programma della Giornata del Merito

Ore 9,45 presso la Sala del Consiglio di Circoscrizione - Brancaccio, commemorazione di Norman Zarcone: “Figlio di questo territorio”.

Ore 12,30 presso la sede dell’Associazione Ennezeta di Palermo, mostra permanente degli strumenti musicali di Norman e ascolto dei tre brani scritti da Norman:Un cielo senza stelle, Attimi, 285 (colonna sonora composta a quattro mani con Gabriele Confaloni per il “corto” Shinigami). A seguire dibattito dal titolo “Musica, filosofia, giornalismo: i sigilli del Merito”.

Ore 16,00 presso Cinema De Seta - Cantieri Culturali Zisa - proiezione del cortometraggio dedicato a Norman,“Come un aquilone”, realizzato dal filmaker Giorgio Lupo (secondo classificato al concorso bandito dall’Ersu), che verrà prodotto in DVD. A seguire, riflessioni filosofiche dal titolo “Cosa si prova ad essere un pipistrello?” col giornalista Claudio Zarcone, padre di Norman e il suo parterre di invitati. Sempre a seguire presentazione del CD “L’enigma del mago- florilegio di brani che raccontano Norman". Subito dopo, circa 6 ore di musica non stop dal titolo “Concerto Grosso per Norman” con ingresso libero presso Cinema De Seta - Cantieri Culturali Zisa. Suoneranno numerosi artisti: il cantautore Gaetano Cangialosi, il gruppo rhythm and blues Halfchicken, Raffaella Daino-Pivirama; la band Powerage-rock metallico ACϟDCTribute, la Norman Zarcone Rock Orchestra e altri artisti che spontaneamente saliranno sul palco in un happening musicale.