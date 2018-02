Giornata della guida turistica, alla scoperta di Palazzo Mirto in costumi d'epoca

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, GTA (Guide Turistiche Associate) in collaborazione con Culturalab, aderisce all'iniziativa con l'evento "Un salto nel '700" .

Le guide abilitate di Palermo, per l'occasione in abiti del '700, vi porteranno alla scoperta delle stanze più belle di Palazzo Mirto, della sua storia e dei suoi segreti. Per l'occasione sarà possibile visitare sia il primo che il secondo piano dell'antica dimora della famiglia Lanza-Filangeri. Sabato 24, le visite avranno inizio alle ore 9 e andranno avanti fino alle 17, mentre domenica 25 febbraio dalle 9 alle 13. La visita drammatizzata durerà un'ora e mezza circa.

Durante le visite si esibiranno G. Porretta, M. Mazzola e M. Licari con le muische di W. A. Mozart e G. Gilli con un'arpa tripla barocca. Il costo del biglietto per visitare Palazzo Mirto (via Merlo, 2) è di 6 euro più un contributo di 4 euro da devolvere in beneficenza alla "Missione e Carità" di Biagio Conte. I minori di 18 anni non pagano.