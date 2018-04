Giornata internazionale della Madre Terra, l'appuntamento al Bioparco di Sicilia

Domenica 22 aprile, al Bioparco di Sicilia "Ascolta il respiro del pianeta, le foreste ti chiamano" per la Giornata Internazionale della Madre Terra. Appuntamento a partire dalle ore 10.

L’evento, organizzato in linea con le finalità della campagna “Foreste sottosopra” ideata dalla Uiza (Unione Italiana Zoo e Acquari), nasce dal desiderio di sensibilizzare adulti e bambini sul fenomeno della deforestazione non controllata. Saranno spiegate le cause che determinano tale fenomeno, come il commercio illegale di legname, la diffusione di allevamenti intensivi nonché dalla necessità di ottenere nuove aree dedicate all’agricoltura. Verranno spiegati i pericoli e prospettate le conseguenze di un comportamento non responsabile.

Attraverso attività ludico- didattiche il team del Bioparco di Sicilia insegnerà ai nostri bambini ad essere consapevoli di come ogni azione quotidiana, come l’acquisto di un capo d’abbigliamento o di un giocattolo, possa diventare un pericolo per il futuro dell’equilibrio ambientale. In questa giornata si festeggia anche la Madre Terra che sin dalle origini ci fornisce tutte le materie necessarie per il nostro benessere.

Alcuni esperti ci insegneranno come tornare alle origini, all’ascolto della Madre Terra nel nostro vivere quotidiano, dall’alimentazione ai medicamenti, a conoscere le proprietà e i benefici di alcuni beni offerti dalla natura. Dopo questa giornata impareremo a guardare con maggiore riconoscenza ciò che ci circonda e a trattare con più rispetto le risorse naturali. L’augurio è che ciascuno di noi diventi portavoce di una coscienza ecologica, per il benessere della nostra generazione e di quella dei nostri figli.

Dalle ore 11,30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30: laboratorio di riciclo creativo “crea il tuo animaletto ecologico”

Laboratori e giochi sul tema dell’ecosostenibilità. A cura del Bioparco di Sicilia in collaborazione degli studenti dell’Istituto Superiore “E. Majorana e M Rutelli” di Palermo impegnati nel progetto di ASL.