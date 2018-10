Giornata europea della cultura ebraica, tutti gli appuntamenti in programma a Palermo

Domenica 14 ottobre torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a conoscere e approfondire storia, tradizioni e cultura degli ebrei, minoranza presente nel Paese da oltre duemila anni.

Coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla diciannovesima edizione, la Giornata propone anche quest’anno un fitto programma di iniziative, ancor più diffuse sul territorio. Hanno infatti raggiunto la ragguardevole cifra di ottantasette le località, grandi o piccole, distribuite in quindici regioni italiane, che aderiscono alla manifestazione e nelle quali si svolgeranno centinaia di attività tra visite guidate a sinagoghe, musei e quartieri ebraici, concerti e mostre d’arte, spettacoli teatrali e incontri di approfondimento, eventi per bambini e assaggi di cucina kasher. Un tema inedito farà da fil rouge tra tutti gli eventi: ‘Storytelling. Le storie siamo noi’. Un richiamo alle radici stesse dell’ebraismo, che affondano nelle ‘storie’ narrate nella Torah, la Bibbia ebraica, patrimonio di tutta l’umanità. Un argomento che sarà declinato in modi e forme espressive molto diverse, per raccontare l’atto del narrare da un punto di vista ebraico.

A Palermo, alle 9.30, è possibile effettuare una visita guidata nelle vie dell’antica “Giudecca”, l'antico quartiere ebraico della città. L'appuntamento è in Piazza Bellini (angolo Via Maqueda), ed è curata dalla guida turistica Chiara Utro. Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà un convegno sul tema della Giornata, lo “Storytelling”, a Palazzo Chiaramonte (Steri), nella sala delle Capriate. Dopo i saluti di Fabrizio Micari, rettore dell’Università di Palermo, interverranno lo scrittore e giornalista Davide Camarrone, l'esperta di cultura ebraica Fausta Finzi, la studiosa dell’ebraismo siciliano Angela Scandaliato, la scrittrice e giornalista Licia Cardillo Di Prima. E poi ancora le docenti all'Università di Palermo Rita Calabrese e Luciana Pepi e il direttore di Radio Spazio Noi in Blu Alessandro Hoffmann. L'incontro terminerà con il concerto dello Zajal Ensemble, con Alejandra Bertolino Garcia (voce), Silvio Natoli (chitarra) e Salvo Compagno (percussioni).

A Palermo, appuntamento anche con l’arte ebraica. Giovedì 11 ottobre si inaugura infatti la mostra personale dell'artista Georges de Canino “Kaddish. Arte, storia, memoria 1938-2018”, a cura di Cristina Liscaio e Francesca Scazzocchio, presso la Galleria d’arte La Nica (Via Villaermosa, 41). La mostra rimarrà in galleria fino al 20 ottobre. De Canino, artista apprezzato e riconosciuto in Italia e all'estero, ha alle spalle quarant’anni di esposizioni personali e collettive. La mostra propone trenta opere inedite, riporti fotografici su tela con interventi di acrilico e matita voluti fortemente senza telaio dall’artista. De Canino racconta l’esistenza di persone a lui care, conosciute o non conosciute. Vi ritroviamo i ritratti dedicati, tra gli altri, a Primo Levi, a Rav Elio Toaff, a Simone Veil, ad Anna Frank.