Giornata europea contro la tratta, a Palermo testimonianze e racconti dal sud della Nigeria

In occasione della 13ª Giornata europea contro la Tratta il Ciss, insieme al coordinamento Antitratta “Favour e Loveth” e Casa dei giovani, propone a Palermo dal 17 al 20 ottobre un programma di approfondimenti sul tema “human trafficking” con seminari, incontri, dibattiti e momenti di comunità che coinvolgeranno esperti e professionisti del settore.

Gli incontri si terranno alla presenza della delegazione dell’Ufficio del Consulente Speciale Antitratta proveniente dalla città di Benin City (Stato di Edo), come è noto da anni principale snodo per il reclutamento di migliaia di giovani vittime della tratta dirette in Europa ed in altri paesi, al fine dello sfruttamento sessuale. La delegazione, per la prima volta in visita in Italia, sarà coordinata da Comrade Solomon Okoduwa, già attivista per i diritti umani impegnato nel settore, designato nel dicembre del 2017 senior special assistant (SSA) contro la Tratta e le Migrazioni Irregolari dal Governatore dello Stato di Edo, Godwin Obaseki.

In programma, giovedì 17 ottobre, dalle ore 9.00, presso il cinema Edison (piazzetta Colajanni), un incontro ricco di testimonianze e racconti dal sud della Nigeria grazie alla presenza di voci coraggiose vittime di tratta e adesso coinvolte in campagne di sensibilizzazione e prevenzione per le donne migranti africane irretite dai trafficanti; con la partecipazione del Comune di Palermo e gli interventi delle realtà scolastiche aderenti alla rete “La scuola non Tratta” che porta tra i banchi di scuola percorsi didattici contro la violenza sulle donne e sulle nuove forme di riduzione in schiavitù. La giornata si concluderà alle ore 13.00 con il flash mob #Palermonotratta a cura di Casa dei Giovani.

Venerdì 18 ottobre alle ore 9.00, Palazzo delle Aquile ospita il seminario pubblico che vede, tra gli altri, la partecipazione della Procura e del Comune di Palermo, interventi della Delegazione nigeriana, approfondimenti con autorità ed esperti legali anti-tratta dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), rappresentanti della Camera Penale “Girolamo Bellavista” di Palermo e gli operatori della rete antitratta “Favour e Loveth”.

Sabato 19 ottobre alle ore 18.00 alla Casa della Cooperazione (via Ponte di Mare 45) si terrà la presentazione del libro “Mafia nigeriana. Tra animismo e neo-schiavismo: come i secret cult nigeriani operano in Italia" (Dario Flaccovio Editore) dello scrittore IMD. Il ciclo di appuntamenti dedicati al tema della tratta si conclude domenica 20 ottobre alle ore 17.00 con la festa della comunità nigeriana al complesso Santa Chiara.