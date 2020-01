I racconti dei sopravvissuti, mostre e incontri: Palermo celebra la Giornata della memoria

Quattro giorni di eventi e iniziative organizzate dal Comune per celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. Domani, mercoledì 22 gennaio, Palermo ospiterà l'iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig finalizzata, attraverso la posa di “Pietre d’inciampo”, alla memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti.

Su proposta di Leone Zingales, vicepresidente nazionale dell’Unione cronisti italiani e referente dell’evento, sono state individuate per Palermo due figure emblematiche della tragedia della deportazione: la signora Maria Di Gesù che, dalla città di Pola dove si era trasferita, è stata deportata prima ad Auschwitz e poi a Ravensbrück, per poi trascorrere il resto della vita a Palermo e il signor Liborio Baldanza che in città ha vissuto e ha lavorato in gioventù presso i Cantieri navali.

Sempre mercoledì 22 gennaio a Villa Niscemi verrà inaugurata la mostra fotografica “Immagini dai lager”.

Una cerimonia per ricordare la permanenza nella nostra città di Emilio Segrè, con la deposizione di una targa marmorea nell’area vicina ai luoghi dove ha vissuto, un evento davanti al vagone della Memoria, la presentazione del libro "Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo" all’Archivio storico comunale e la presentazione di un libro di Mauro Li Vigni "E poi venne la libertà" in collaborazione con l'I.S.C. Rita Levi Montalcini alla biblioteca di Borgo Nuovo, sono alcuni degli altri eventi programmati per la celebrazione che si concluderanno il 28 gennaio.

In programma (il 27 gennaio) anche due iniziative del Rotary Club, alle 11 presso il Giardino dei Giusti e alle 17 a Palazzo delle Aquile verrà ricordato Jan Karski, l'uomo che scoprì l'Olocausto, con la presentazione di un libro edito da Rizzoli Lizardi a cura dei giornalisti Marco Rizzo e Lelio Bobaccorso. Entrambi questi due appuntamenti hanno il patrocinio del Comune.

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Orlando - celebriamo il Giorno della Memoria con tanti momenti di incontro e di riflessione dedicati alle vittime della Shoah a conferma della profonda esigenza di risvegliare e custodire la memoria di quei tragici eventi".

Il programma delle iniziative

Mercoledì 22 gennaio

- 09,00 - Posa della “Pietra d'inciampo” davanti ai Cantieri navali in memoria di Liborio Baldanza;

- 10,00 - Posa della “Pietra d'inciampo” in via Turrisi Colonna, davanti al civico 7, in memoria di Maria Di Gesù;

- 11,30 - a Villa Niscemi - il Sindaco di Palermo, prof. Leoluca Orlando, inaugura la mostra “Immagini dai lager”.

- 12,00 - Villa Niscemi Sala delle carrozze) - Presentazione libro di Leone Zingales dedicato alle "pietre d'inciampo" d'Europa

Domenica 26 gennaio

- ore 9.00 - 13.00 - Apertura straordinaria dell'Archivio Storico Comunale in occasione della visita guidata del quartiere ebraico

Lunedì 27 gennaio

- 09:00 - Al vagone della Memoria evento con le scuole. Gli studenti daranno vita ad un Reading di brani scelti sul tema dell’Olocausto.

- Ore 11.00 - Biblioteca di Borgo Nuovo - Presentazione del libro di Mauro Li Vigni "E poi venne la libertà" in collaborazione con l'I.S.C. Rita Levi Montalcini.

- Ore 16.30 - Archivio Storico - Presentazione del libro " Delle vicissitudini dei giudei di Sicilia. Gli ebrei a Palermo tra il XIV e il XV secolo" di Girolamo Mazzola – Concerto di musiche ebraiche eseguite dal Coro Sancte Joseph diretto dal M. M. Visconti. Direzione artistica di Elvira Maiorca Italiano

Martedì 28 gennaio

- 9,30 – Piazza Francesco Crispi - Inaugurazione targa marmorea dedicata al fisico Emilio Segrè.

- Ore 16.00 - Biblioteca di Villa Trabia - Presentazione del libro "Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo", di Alessandro Hoffmann.