Panariello festeggia 20 anni di carriera con un tour: "La favola mia" al Teatro Golden

Il 2020 sarà un anno speciale per Giorgio Panariello che compie 60 anni e festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di “Torno sabato”! ... e non poteva che scegliere il palco per celebrare questi importanti traguardi con un nuovo imperdibile tour che lo vedrà protagonista nei teatri italiani. Sarà in Sicilia a maggio per tre esclusive date organizzate da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: 15 maggio Palermo (Teatro Golden), 16 maggio Catania (Teatro Metropolitan), 18 maggio Barcellona Pozzo di Gotto – ME (Teatro Mandanici - in collaborazione con Il Botteghino e GG Entertainment).

Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il comico toscano si prepara infatti a tornare con “La favola mia”, un one man show unico in pieno stile “Panariello”. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. I biglietti per lo spettacolo (prodotto e organizzato da Friends & Partners) saranno disponibili in prevendita dalle 16 di oggi su www.ticketone.it e dalle 11 di lunedì 30 dicembre nei punti vendita abituali.