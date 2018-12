Paese che vai scrittura che trovi, i geroglifici protagonisti del laboratorio Giocacultura

Ogni paese, di ogni cultura e in ogni epoca, ha sviluppato la propria lingua e la propria scrittura: una vera e propria miniera di informazioni che raccontano e permettono di comprendere le usanze e la storia di chi l'ha inventata. E gli Egizi, la grande popolazione nata oltre 3000 anni fa nella valle del Nilo, conosciuti in tutto il mondo per la bellezza e l'imponenza delle piramidi, cosa avranno voluto tramandare ai posteri attraverso gli affascinanti geroglifici?

A cura dello staff dei GiocaCultura, all'interno dello Spazio Cultura Libreria Macaione, ritorna l'appuntamento con The time Machine, il progetto di didattica non formale ideato dal giovane team dei GiocaCultura per la libreria Spazio Cultura Macaione; una serie di laboratori ludico - didattici durante i quali affrontare, attraverso un'ottica caleidoscopica e interdisciplinare, temi che possano stimolare la curiosità di grandi e piccini: dall'arte alla musica, dall'antropologia alla scienza.

L’obiettivo è coinvolgere i bambini in attività educative attraverso giochi collettivi e materiali didattici appositamente realizzati al fine di rendere l’esperienza edificante e indimenticabile. In questo episodio “Scrittura che vai: i geroglifici”, impareremo divertendoci scoprendo attraverso il gioco chicche e curiosità sulla cultura egizia e sulla sua scrittura ideografica.

I GiocaCultura è un format originale di laboratori e attività ludico-didattiche per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e immateriale della Sicilia, ideato da quattro giovani palermitani con diverse competenze che hanno deciso di raccogliere la sfida di affrontare tematiche culturali e divulgarle attraverso il gioco. Il progetto intende proporre attività quanto ai bambini quanto agli adulti mediante dinamiche ludiche ed altamente inclusive.