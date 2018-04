Giocacultura con una caccia al dettaglio: alla scoperta di Giufà a Palazzo Abatellis

I GiocaCultura presentano una divertente "Caccia al Dettaglio" all'interno della Galleria interdisciplinare Palazzo Abatellis, un entusiasmante gioco in compagnia di un simpatico e buffo personaggio: Giufà.

Quando si è sbadati e pasticcioni è facile scambiar fischi per fiaschi! E Giufà una ne pensa e cento ne fa! Riuscirete a scoprire cosa ha combinato e a risolvere gli indovinelli e gli enigmi che ha disseminato in giro per il Palazzo? L'evento, organizzato e promosso dalle Associazioni OmniaCultura e Tacus Arte Integrazione Cultura, è un'operazione di valorizzazione del patrimonio culturale che intende promuovere la collezione del Museo Regionale Abatellis attraverso il gioco, stimolando la curiosità dei piccoli partecipanti ed incentivandoli nella ricerca individuale delle opere citate. Età consigliata: a partire da 7 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti.