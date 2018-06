Gigi Serranò al Costa Ponente: sbarca il piano bar della “Vita Smeralda”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Già da qualche mese è esplosa la moda del piano bar,che è a metà tra un "amarcord" e un "dejavù entusiasma ed ha conquistato il cuore di tanti giovani palermitani.L'evento si chiama "sicantaforte" e dopo i successi degli scorsi venerdì hanno deciso di regalare alla Sicilia le emozioni della movida "Vita Smeralda" portando in Sicilia lo show del Maestro Gigi Serranò.

L'evento sarà questo venerdì al Circolo Costa Ponente di Palermo,gli organizzatori ci spiegano che l'idea è nata per offrire un ipotesi di divertimento non convenzionale e precisano: "venerdì daremo la possibilità di riportare indietro l’orologio del tempo facendo conoscere ai nostri ragazzi i grandi della musica italiana divertendosi e passando un venerdì sera in un'atmosfera esclusiva ma familiare" Il Maestro Serranò è artista di fama nazionale di casa a Forte dei Marmi come in Sardegna,luoghi dove il piano bar è protagonista capace di far rivivere in modo divertente e di rivalutare le canzoni Italiane passate di moda o gli evergreen che forse ritraggono un po’ il nostro presente. Insomma #sicantaforte sarà l'inizio di una nuova vecchia formula di divertimento?

Per partecipare o avere maggiori informazioni consultare la pagina Facebook #sicantaforte