Geniologia in versi, un contest di poesie dialettali dedicate al Genio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell'ambito della iniziativa "Genio di Palermo, Memorie, Volti e Luoghi", promossa dal Comune di Palermo, l'associazione “Il Genio di Palermo” organizza un contest di poesie dialettali dedicate al Genio e/o a Palermo. Per partecipare inviare da lunedi 4 febbraio 2019 a lunedì 4 marzo 2019 una poesia (inedita), in dialetto siciliano, all'indirizzo email genio.contestpoesie@gmail.com.



Le poesie saranno visibili dal 5 marzo 2019 nella pagina Facebook dell’Associazione “Il genio di Palermo”. Dal 15 aprile alle ore 00.01 al 24 maggio alle ore 23.59 , chi volesse potrà votare le poesie tramite “I like (Mi piace)” su Facebook. Le prime dieci opere che avranno raccolto più like saranno valutate da una giuria tecnica che proclamerà la poesia vincitrice. Per le modalità di partecipazione e regolamento e si rimanda all’evento di Facebook a cura dell’Associazione “ Il Genio di Palermo”.