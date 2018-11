Dall'hair tattoo al razor fade, la gara di barberia nazionale arriva alla Fiera del Mediterraneo

Gara di barberia nazionale in programma per il 18 e il 19 novembre 2018 alla Fiera del Mediterraneo. Le categorie in gara saranno: hair tattoo, razor fade, old school, taglio all'italiana, modellatura barba e, come novità, categoria free style e total look (tendenze moda) con uno di questi stili (Metrosexual, Hipster, Grunge e Nerd) Presidente di giuria e direttore artistico sarà Pasquale De Luca. Tutto verrà fatto dentro un ring la domenica, mentre lunedì ci saranno esibizioni e premiazioni. Ogni brand può dare un premio. Ci saranno anche degli stand espositivi.

Parte dell'incasso degli ingressi sarà donato in beneficenza ai senzatetto di Palermo della missione di speranza e carità di Biagio Conte. Ci sarà il premio città di Palermo, regione Sicilia e premio nazionale. Ingresso visual un giorno 15 euro, due giorni 20 euro (compreso panino e bibita). Per chi avesse bisogno c’è una convenzione con alcuni hotel (Astoria Palace, Hotel Garibaldi e Hotel Vecchio Borgo a Palermo). Per i vincitori dei premi in omaggio dalla Wahl Italia, Ghd ,Parlux, Gioia Arredi Catania, Graficafè Catania e Luxina. Il direttore artistic è pluricampione del mondo di taglio.

La presentatrice sarà Sara Priolo, voce di Radio In ed ex corteggiatrice del programma “Uomini e donne”. Gli organizzatori sono Cosimo Campagna di Palermo, Alfio Gravagno di San Giovanni La Punta, Luca Geraci di Catania e Mario Cacciatore di Siracusa. La Confesercenti regionale si sta facendo carico dell'affitto del padiglione grazie all'intervento di Nunzio Reina, vice presidente della Camera di commercio di Palermo e Enna. Collaborerà anche l’Anam di Palermo.