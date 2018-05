Gara amatoriale di torte, un modo "dolce" per evangelizzare la santità

L'esortazione apostolica di Papa Francesco "Gaudete et Exultate" ci spinge a trovare sempre nuove strade per diffondere la Chiamata alla Santità, carisma del Movimento Ecclesiale Pro Sanctitate. A Palermo si svolgerà una gara amatoriale di torte a tema. In onore del Servo di Dio Guglielmo Giaquinta, Vescovo e Fondatore del Movimento Pro Sanctitate. Sarà premiata la torta più buona e la torta più bella. A tutti i partecipanti sarà offerto un simpatico omaggio. Un modo "dolce" per evangelizzare la santità.