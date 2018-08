Gangi, torna la rassegna letteraria “Una montagna di luoghi”

"Una Montagna di luoghi" è la rassegna letteraria che racconta gli "altri" luoghi, quelli della disattenzione globale, delle aree interne scomode da raggiungere, della bellezza inattesa e diversamente narrata. Appuntamento dal 24 al 26 agosto nel centro storico di Gangi.

Qui la montagna si fa metafora di un altro punto di vista sul mondo: alto e favorevole. Un punto di vista nuovo, meno immediato ma privilegiato. Tanti gli ospiti di questa seconda edizione, che porteranno nuove storie nei vari angoli del Centro Storico di Gangi. “Dalla Montagna si vedrà il Mondo” è il claim di quest’anno della rassegna, ed è proprio dalla cima di una montagna che comincerà il viaggio che durerà tre giorni, dal 24 al 26 agosto. “Parole e note verso l'alba”, una passeggiata con artisti residenti ospiti del paese nel cuore della Sicilia, fino alla cima di Monte San Calogero, per condividere l’emozione di un punto di vista esclusivo sulle Madonie, i Nebrodi e il Monte Etna. Appuntamento Venerdì 24 agosto alle 5.30 nel piazzale del Santuario dello Spirito Santo. Alle 17.00, presso i locali annessi a Palazzo Sgadari, sede della mostra fotografica “Zurumbatico” di Luis Cobelo, l’inaugurazione della rassegna letteraria con delle letture tratte dal capolavoro di Gabriel Garcia Marquez “Cent’anni di solitudine” a cui la mostra è ispirata. Fra gli ospiti di quest’anno non solo scrittori, ma diversi anche gli artisti e i fotografi. Francesco Blancato, Marco Mondino, Mauro Filippi, Luisa Tuttolomondo, Igor Scalisi Paminteri e Alberto Nicolini, Marinella Fiume e Piero Romano, Franco Blandi, Fabrizio Ferreri e Emilio Messina, Angelo Aliquò, Gandolfo Librizzi, Francesco Faraci, Bonetta Dell’Oglio, Giankarim De Caro, Salvo Toscano, Fulvio Viviano e Francesco Malavolta. Narrazioni contemporanee a cui si aggiungeranno gli spettacoli musicali nati da esperienze letterarie come ad esempio quello con Antonio Dimartino e Fabrizio Cammarata che presenteranno "Un Mondo Raro, vita e incanto di Chavela Vargas" o lo spettaconcerto "NonControMe" di Gio Evan, il famoso poeta dei millenials, che alle 22.00 di domenica 26 agosto chiuderà questa edizione di Una Montagna di Luoghi.

PROGRAMMA. Venerdì 24 Agosto alle 17.00 l'inaugurazione della rassegna letteraria con delle letture tratte dal capolavoro di G.G. Marquez "Cent'anni di solitudine" all'interno della mostra Zurumbàtico, locali annessi a Palazzo Sgadari; Alle 18.30 il talk "Perché i luoghi" aprirà la rassegna. Ospiti Mauro Filippi, Marco Mondino e Luisa Tuttolomondo autori del volume "Street art in Sicilia", Francesco Blancato di "Suq. Magazine": autori e nuovi progetti editoriali a confronto in un talk sui luoghi non convenzionali. Alle 20.00 spazio all'Associazione Musicale Etnea che a Piazzetta Belvedere presenta un performance musicale di artisti residenti dal titolo "Fuoriluoghi Live"; Alle 22.00 in Piazza del Popolo lo spettacolo "Un Mondo Raro, vita e incanto di Chavela Vargas" di Antonio Dimartino e Fabrizio Cammarata. Il SudAmerica di Frida Khalo e Garçia Marquez ritorna con la musica dei cantautori palermitani. Sabato 25 Agosto ore 17.00 Le avventure di Peppe SenzaSuola a Ballarò libro illustrato per bambini di Igor Scalisi Palminteri e Alberto Nicolini, Piazzetta Bongiorno (Gifo Edizioni); ore 17.30 Viaggio in Sicilia, parole e note di Marinella Fiume e Piero Romano, Piazzetta San Giovanni (Arianna Edizioni); ore 18.00 Francesca Serio. La Madre, romando d'esordio di Franco Blandi, Piazzetta San Giovanni (Navarra Editore); ore 18.30 Borghi di Sicilia, 58 nuovi itinerari siciliani a cura di Fabrizio Ferreri e Emilio Messina, Piazzetta Zoppo di Gangi (Flaccovio Editore); ore 19.00 L'amore a prescindere, romanzo di Angelo Aliquò, Piazzetta Bongiorno (Di Nicolò Edizioni); ore 19.30 Nella pelle sbagliata, romanzo d'esordio di Francesco Faraci, Discesa Madrice (Edizioni Leima); ore 20.00 I vivi e i morti di G.A. Borgese con Gandolfo Librizzi, Discesa Madrice (Edizioni Il Palindromo); ore 22.00 in Piazza del Popolo lo spettacolo musicale Jacàranda Piccola orchestra giovanile dell'Etna, diretta da Puccio Castrogiovanni con Kaled Zaguez, Vittorio Auteri, Chiara Patanè, Tommaso Noce, ospite Eleonora Bordonaro; Domeinca 26 Agosto ore 16.30 Proverbi dal Mediterraneo, libro gioco con spettacolo per bambini di Loredana Benvenuti, Parco Robinson (Edizioni Arianna); ore 17.30 Romanzo Culinario, manifesto rivoluzionario della Chef Bonetta Dell'Oglio, Trattoria Sant'Anna (Edizioni Leima); ore 18.00 Malavita, romanzo d'esordio di Giankarim De Caro, Piazzetta San Giovanni (Navarra Editore); ore 18.30 L'uomo sbagliato, l'ultima avventura dei Fratelli Corsaro di Salvo Toscano, Piazzetta Zoppo di Gangi (Newton & Compton); ore 19.30 Storie di Confine, Fulvio Viviano intervista il fotoreporter Francesco Malavolta, Discesa Madrice; ore 22.00 Piazza del Popolo "NonControMe" spettacolo di Gio Evan.