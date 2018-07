Le note che uniscono i popoli, a Gangi il festival delle musica mediterranea

Prende il via oggi la vendita on line dei biglietti della prima edizione del Festival della Musica Mediterranea di Gangi. L’Evento, ideato ed organizzato dal’associazione Ars Musicae con il sostegno del Comune di Gangi e della BCC “Mutuo soccorso” di Gangi, che si terrà dal 27 al 28 luglio presso la grande area del Foro Boario che si trova a valle del comune insignito nel 2014 del titolo di “Borgo più bello d’Italia”. Line up di tutto rispetto per questa prima edizione che porterà a Gangi, nel cuore delle Madonie i Malanova, la Municipale Balcanica, i Lautari e Le Ninfe della Tammorra.

“La musica del Mediterraneo – come più in generale la sua cultura – è la sintesi di quanto è avvenuto nel corso dei secoli sulle sue sponde” si legge nella pagina di presentazione del festival. “Sin dai tempi antichi, il Mediterraneo è stato solcato da uomini alla ricerca di novità e conquiste, animati dal desiderio di conoscenza e di dominio: il mare è stato, allo stesso tempo, un confine e un punto di unione per i popoli che si sono affacciati sulle sue coste. La conseguenza è stata una naturale fusione di lingue e costumi, di suoni e colori durata millenni, un sostrato comune e sedimentato offerto al pubblico del festival che potrà “assaporare” le diverse sfumature musicali, sintesi di quel miscuglio culturale che si è affermato nel corso dei secoli. Per rendere più ricca e coinvolgente l’esperienza del festival, l’organizzazione ha pensato a tutto, a partire da un’intera area dedicata al food e beverage, ma anche ad iniziative di promozione del territorio e ad un’area espositiva dedicata all’artigianato musicale. Contenuti i prezzi di lancio di questa prima edizione, si va dai 15 euro per l’abbonamento alla due giorni, ai 10 euro per il biglietto singolo.

Previste anche delle riduzioni per i giovani dai 14 ai 17 anni, mentre è gratuito l’ingresso per i bambini fino ai 13 anni. L’evento è realizzato con il sostegno di QuoVadis Pub By DrinkEat e di Drinkhouse, partner e main sponsor dell’iniziativa.