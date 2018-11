"Oltre l'orizzonte", la personale di Rudy Koll in mostra alla galleria d'arte Raffaello

La Galleria Raffaello presenta la personale dell'artista romana Rudy Koll dal titolo “Oltre l'orizzonte”a cura di Rossella Lo Bianco, che sarà inauguratasabato 10 novembre, ore 18:30, presso gli spazi della galleria (via Resuttana 414, Palermo). All'evento interverrà Sabrina Di Gesarodirettrice artistica del Centro d'arte Raffaello che accoglierà il pubblico in questo nuovo percorso artistico dell'artista romana.

Durante la serata inaugurale sarà sorteggiata un'opera dell'artista per omaggiare i clienti presenti all'inaugurazione, allietata dalla presenza di DJ set Tony Tutoneche regalerà agli ospiti giocose atmosfere. La mostra, sarà fruibile sino al 19 gennaio 2019 (via Resuttana 414 - Palermo) da martedì a sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Domenica e lunedì mattina chiusi.

RudyKoll, artista romana di spicco, già da quasi 20 anni si è imposta nel panorama artistico nazionale e internazionale per i suoi suggestivi dipinti. Fin da bambina dimostra un forte interesse per l’arte e il disegno. Diplomata al liceo classico comincia ad essere attratta anche dal mondo dell’architettura fino a raggiungere il suo status di artista e Interior designer, infatti, coniuga costantemente queste due grandi passioni per far penetrare l’una nell’altra. La sua pittura non si limita solamente alle tele, ma si espande fino ad arrivare ai complementi d’arredo, ai tessuti e ai capi di abbigliamento.

Focalizzando l’attenzione sulla sua opera pittorica, Rudy Koll si dedica principalmente a dipinti ad olio di grandi dimensioni, mettendo in scena la sua visione del mondo astratto. La sua indole da arredatrice fa si che le sue tele, riescano a definire una stanza affiancando i layout di architetti e interior designer, questo grazie alla versatilità che li caratterizza. I colori usati sono spesso contrastanti tra loro, si passa dai toni scuri e freddi dei blu a quelli più caldi del rosso sino alle gradazioni del giallo. La luce nelle sue opere gioca un ruolo fondamentale, a volte pura e tersa invade l’intero quadro, altre volte, soffusa e tenue risale dalle ombre.

L’artista vuole trasmetterci attraverso le sue grandi tele, sia il sentimento che la passione insieme, dando vita al colore che ha una vitalità propria, mescolando le diverse tonalità in un linguaggio poetico tutto personale. Le sue opere così astratte ma anche così definite, danno la possibilità a chi le osserva di essere soggetto di una propria e libera interpretazione: in ogni sua tela chiunque può ritrovare se stesso o ripercorrere un momento della propria esistenza. Un'occasione per scoprire un'artista dal talento poliedrico che si manifesta nei suoi quadri incisivi e nella sua attività di scenografa per la Rai.