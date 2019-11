Fungo Ferla Fest, a Caltavuturo due giorni di degustazioni all'insegna dei pleurotus

Un'ottima occasione non solo per degustare i buonissimi e profumati funghi "Pleurotus eryngii", noti come “funciu di ferla” ovvero funghi della ferula e chiamati anche “funci pani cauru” per il suo gradevole odore di pasta di pane; ma anche per visitare e conoscere il territorio di Caltavuturo.

Giunta alla sua quattordicesima edizione, la sagra organizzata dal Comune di Caltavuturo ha coinvolto più di 40 aziende locali e siciliane sia del settore gastronomico che artigianale. Un weekend di festa autunnale, per piccoli e grandi, con un ricco programma, a partire dalle ore 9.30 di sabato 9 novembre fino alla sera della domenica 10. Degustazioni, visite guidate e servizio navetta gratuite.

Il programma

Cibo e gusto

Apertura degli stand espositivi ore 9:30 (sabato e domenica)

Dimostrazione dell’antico processo di caseificazione presso il pagliaio della zona “Mannari” (servizio navetta gratuito) domenica ore 10:30

Degustazione gratuita di cibi con fungo di ferla lo presso lo stand del Comune di Caltavuturo (Parco delle Rimembranze) domenica ore 13:00

Conoscere il territorio (sabato e domenica dalle ore 10:00, servizio navetta gratuito):

ArcheoTour: “Caltavuturo e la sua cifra arabo-normanna”: visita suggestiva agli scavi archeologici del sito del sito di Terravecchia a cura dell’archeologo Filippo Iannì

UrbanTour: visita guidata alle chiese a cura del punto QuiParco dell’Ente Parco delle Madonie

Trekking Avventura: “Caltavuturo experience: alla scoperta dei luoghi unici del Geopark” a cura della guida AIGAE Tommaso Muscarella

Museo Civico “Don G. Guarnieri” visita guidata con orario continuato nella giornata di domenica (ingresso gratuito)

Sport

Calta-Bike: escursione in mountain bike per gli amanti dello sport e della natura a cura dell’Asd “Bike Caltavuturo” – ore 9:30 partenza da P.zza San Francesco.

Battesimo della sella Domenica 10:00 presso C. da Serra a cura dell’ASD “The Horses Planet” (servizio navetta gratuito)

Targa Florio: apertura del museo privato di auto d’epoca e della Targa Florio – domenica dalle ore 10:00 via G. Falcone, slargo Parco delle Rimembranze (ingresso gratuito)

Intrattenimento