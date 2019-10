Castelbuono celebra il re dei boschi madoniti, al via la nuova edizione di Funghi Fest

Tutto pronto per la nuova edizione del Funghi Fest, il festival enogastronomico, organizzato dall’associazione PromoMadonie, presieduta da Jhonny Lagrua, che da tredici anni anima il comune di Castelbuono in provincia di Palermo, omaggiando il re dei boschi madoniti, porcino, ovulo, basilisco, cardoncello e ferla. Tre giorni di degustazioni, musica e spettacolo, e una mostra micologica con un centinaio di esemplari di funghi, che prenderanno il via venerdì 18 ottobre e si concluderanno domenica 20. Ingresso libero.

Il Premio Internazionale del Gusto

La novità di quest'anno è il Premio Internazionale del Gusto, che andrà a personaggi del mondo della cultura, dello sport, della musica, dell'enogastronomia e della legalità, condotto dal giornalista Roberto Gueli insieme ad Eliana Chiavetta. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Siciliana assessorato Attività Produttive, dal Comune di Castelbuono, Ente Parco delle Madonie, Museo Civico Castello di Castelbuono, Museo Naturalistico Francesco Mina' Palumbo.

Il programma

Venerdì 18 ottobre alle ore 17,00 ci sarà l'apertura ufficiale degli stand del Funghi Fest 2019, che saranno distribuiti in viale Castello, via Sant'Anna, corso Umberto e via Vittorio Emanuele. Alle 21.00, al Chiostro di San Francesco, ci sarà una invece cena degustazione a numero chiuso, con ricette a base di funghi degli chef Davide Bonato e Francesco Piparo. L'appuntamento, per cui ci si può prenotare scrivendo a info@funghifest.it, si ripeterà anche il sabato sera e la domenica a pranzo.

Sabato, dalle 18 fino alle 22, e domenica, dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 22, i visitatori pagando un ticket simbolico, presso i due punti di piazza Castello e piazza Matteotti, dove avverranno le degustazioni, preparate dai docenti e alunni dell'istituto Alberghiero di Cefalù e allestite da Sagrim, potranno provare le eccellenze del territorio madonita. Oltre ai fughi anche la pasta è locale, insieme ad altri prodotti della terra e formaggi forniti da Giaconia supermercati di Geraci Siculo e la salsa di pomodoro siccagno, è della Cooperativa Rinascita di Valledolmo.

Tra i dessert ci saranno i panettoni dei maestri pasticceri Fratelli Fiasconaro, quelli con i grani antichi siciliani e quelli ripieni ai fichi, mandorle e pistacchi del Biscottificio Paolo Forti, e ancora i Tuminì, Zigarì, Mannì con la manna di Castelbuono e i Modì, ultimi nati con il cioccolato modicano, e i dolci ripieni, come gli zuccotti con mandorle siciliane e zuccata del Biscottificio Tumminello e le cassatine al forno della pasticceria Naselli.

I vini, bianco e rosso, sono dell'azienda vinicola Abbazia Santa Anastasia di Castelbuono, il rosato è dell’azienda vinicola Venticolli di Geraci Siculo e anche l'acqua è del territorio è quella oligominerale Sabrinella di Altavilla Milicia. L'amaro Averna, infine, main sponsor di Funghi Fest edizione 2019, offrirà a tutti gli intervenuti il suo noto liquore.

Sabato 19 ottobre, alle ore 9 si aprirà la mostra micologica, organizzata dal museo naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono di piazza San Francesco, 3 e dalla omonima associazione. Visitabile fino alle 13 e dalle 15 alle 19 anche la domenica. Dalle 17 fino all'ora dell'aperitivo gli artisti di strada del Buskers Festival, animeranno il borgo medievale madonita, noto per la rarissima manna. Sarà, invece, piazza Margherita ad accogliere, alle 21, la celebrazione del primo Premio Internazionale del Gusto. Seguirà, alle 22.30, il concerto della big band Energie Splah. Domenica, 20 ottobre, dalle 10 del mattino fino a notte gli stand animeranno le vie di Castelbuono, con degustazioni ed esposizioni di prodotti del territorio. I protagonisti del palco di piazza Margherita saranno i Sikania dalle ore 20.30 mentre la Sud Street Band di Salemi sarà itinerante dalle 17,00 lungo le vie del centro.