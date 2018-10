Degustazioni, convegni, musica e spettacoli: a Castelbuono arriva il Funghi Fest

In arrivo tre giorni pieni di appuntamenti a Castelbuono per la XII edizione di Funghi Fest, l’evento ideato ed organizzato dall’Associazione Promomadonie che ormai da oltre un decennio rappresenta uno degli appuntamenti più conosciuti ed importanti dell’intero comprensorio madonita.

Degustazioni, Show cooking, mostre, convegni, musica e spettacoli, percorsi didattici, visite guidate, tutto il meglio che può offrire l’autunno madonita per celebrare il più noto ed apprezzato dei suoi prodotti: il fungo. Si comincia venerdì mattina con le visite guidate alle fungaie e con lo spettacolo dell’Opera dei Pupi a cura di Franco Cuticchio. Alle 18 l’apertura degli stand delle aziende partecipanti al Festival. Alle 20 l’inaugurazione di questa XII edizione con tutte le autorità invitate per l’occasione. Alle 21 infine la cena d'Autore “Il gusto dei funghi e l’arte della buona cucina”, nella splendida location del Chiostro di San Francesco, per celebrare le eccellenze gastronomiche del territorio.

Sabato alle 19 il momento più atteso: l’apertura del Villagio Gastronomico che ogni anno richiama migliaia di visitatori per le degustazioni. Menu di quest’anno: pasta con funghi, vino e dolci a cura dell’Istituto Professionale Alberghiero di Stato “Mandralisca” di Cefalù e dell’Ass.ne Promomadonie. Alle 22 in Piazza Margherita uno dei fiori all’occhiello di questa edizione, lo spettacolo musicale “TARANTOLATI DI TRICARICO”, gruppo storico del folk italiano che vanta tour in tutta l’Europa e collaborazioni con la RAI e con autori di livello internazionale come Vinicio Capossella. Di recente i “Tarantolati di Tricarico” sono balzati agli onori della cronaca per aver composto la sigla ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 di cui avremo un'anteprima proprio a Castelbuono.

Le degustazioni presso i Villaggi Gastronomici di Piazza Castello e Piazza Matteotti torneranno anche domenica, alle 12 ed alle 18,30. ...sfilate di Gruppi Folcloristici....Infine la chiusura in Piazza Margherita alle 20,00 con lo spettacolo di Cabaret “I due Compari” con Antonio Pandolfo e Marco Manera. “Anche quest'anno siamo riusciti a realizzare un programma di tutto rispetto per la dodicesima edizione, lo testimonia il fatto che già da mesi si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive, coniugando le nostre tradizioni gastronomiche ad un ampio ventaglio di interessanti appuntamenti collaterali – afferma il presidente dell’associazione Promomadonie Jhonny La Grua - Siamo pronti, ad accogliere migliaia di visitatori e appassionati dei funghi e del territorio cercando di assicurare a tutti un esperienza da ricordare”.

VENERDI' 19 OTTOBRE

Ore 10:00 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Castelbuono via Mazzini Inaugurazione Mostra: “I Funghi del Territorio” con visita guidata alle fungaie

Ore 10:00 e ore 17:30 Ex Chiesa del monte - Via S. Anna Spettacolo Opera dei Pupi a cura di Franco Cuticchio

Ore 18:00 - 24:00 Apertura Stand delle Aziende partecipanti

Ore 20:00 Via Sant’Anna Inaugurazione della manifestazione alla presenza delle Autorità

Ore 21:00 Chiostro di San Francesco cena con spettacolo “Il Gusto dei Funghi e l’Arte della buona Cucina” Appuntamenti gustosi con le eccellenze del territorio * Solo su prenotazione fino ad esaurimento posti

Ore 22:30 Via S.Anna MonnaLizard Show Band - Tributo a Rino Gaetano a cura del Do’House

SABATO 20 OTTOBRE

Ore 10:00 - 17:00 – 19:00 Ex Chiesa del Monte - Via S.Anna Spettacolo Opera dei Pupi a cura di Franco Cuticchio

Ore 10,:00 - 19,:00 Museo Naturalistico “F.sco Minà Palumbo” Piazza San Francesco Mostra “ I Funghi delle Madonie”

Ore 10:30 - 02:00 Apertura Stand delle Aziende partecipanti

Ore 17:00 Spettacoli itineranti e animazione con gli Artisti di Strada Martino Passanisi e Jonathan Marquis

Ore 19:00 Piazza Castello - Piazza Matteotti - Villaggio Gastronomico degustazione menu: pasta con funghi, vino e dolci a cura dell’Istituto Professionale Alberghiero di Stato “Mandralisca” di Cefalù e dell’Ass.ne Promomadonie

Ore 22:00 Piazza Margherita Spettacolo musicale “Tarantolati di Tricarico” in concerto

DOMENICA 21 OTTOBRE