Forum Palermo, i Colpa d'Alfredo band in concerto per un tributo a Vasco Rossi

Giovedì 28 giugno secondo appuntamento con ForuMovida, la rassegna musicale dell'estate organizzata da Forum Palermo in collaborazione con l'associazione culturale Rock Show Eventi.

A salire sul palco del centro commerciale, allestito all'interno dell'area ristorazione, Colpa d'Alfredo band per un tributo a Vasco Rossi. Lo spettacolo, grazie alla bravura dei musicisti e alla voce del cantante (Ivano Ivaskrello Blasco), ricalca in maniera quasi perfetta i concerti del Vasco nazionale ed è l'unica band siciliana riconosciuta dallo stesso rocker di Zocca. Ad aprire il concerto il trio catanese Wbeat che suonerà pezzi degli U2 e dei Coldplay, a seguire si esibirà la band Colpa d'Alfredo che ripercorrerà quarant'anni di carriera di Vasco in scaletta le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ecco alcuni titoli: Vita spericolata, Siamo solo noi, Alba chiara, Senza parole, Vivere, C'è chi dice no, Un senso, Liberi liberi, Splendida giornata, Ogni volta, Sally e l'immancabile Colpa d'Alfredo. Due ore di concerto gratuito con inizio alle ore 20.30. A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.