Forum, laboratori creativi per i bambini per sei weekend da aprile a ottobre

A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a ottobre, bambine e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo come stoffe, carta, gomma, mollette in legno e ovatta. Gli artisti in erba, con l'aiuto degli animatori, avranno a disposizione colla, colori e forbici dalla punta arrotondata per confezionare degli oggetti legati alla stagione. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per tornare a nuova vita.

Si parte venerdì 28 e sabato 29 aprile (dalle ore 16 alle 20) con il primo degli appuntamenti dal titolo Aprile dolce dormire, i piccoli saranno guidati nella realizzazione di mascherine per la notte. Il 26 e 27 maggio il tema da affrontare sarà la natura, via libera quindi alla fantasia dei bambini per portare a casa fiori, ranocchie, gallinelle e ciliegie. Il 23 e 24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al mare come pesci, coralli e pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnalata l'iniziale del proprio nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si giocherà con i gelati a disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni.

I laboratori creativi si chiuderanno l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche colorate e foglie autunnali.