"Solo tre minuti", risate e riflessioni con Ivan Fiore sul palco di Sanlorenzo Mercato

Quante storie, quante risate, quante riflessioni, quante emozioni si possono concentrare in tre minuti? Infinite, secondo Ivan Fiore che a Sanlorenzo Mercato porta il suo nuovo format comico-teatrale “Solo tre minuti”, che schiaccia l’occhio alla stand up comedy americana, ma apre il campo a mille sfaccettature di divertimento. Si comincia venerdì 15 febbraio alle 21.00 con il tema “un bicchiere di vino”, attorno a cui ruoteranno storie, aneddoti comici e racconti di Ivan Fiore, Cocó Gulotta e tanti altri ospiti accompagnati al piano dal maestro Massimo Scalici.

Sul palco un microfono e un occhio di bue, tantissimi ospiti dal mondo del cabaret e della comicità siciliana, ma anche da altri settori, ognuno con qualcosa da condividere e raccontare attorno a un unico tema, che cambia di appuntamento in appuntamento. Ma con una regola ineludibile: ogni protagonista sarà “solo” sul palco e avrà “solo” tre minuti. Scoccato il terzo minuto Ivan Fiore, disturbatore patentato, farà di tutto per interrompere l’intervento inventandosi ogni volta un modo strampalato per rovinare la poesia o zittire il soggetto di turno, tra torte in faccia, canzoni a sorpresa, gong improbabili e altre stranezze partorite dalla mente vulcanica del comico palermitano. Ingresso gratuito con consumazione bar obbligatoria (5€),