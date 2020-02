"Foibe: noi non dimentichiamo": convegno sull'eccidio lunedì a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Foibe: noi non dimentichiamo" è il titolo del convegno in programma lunedì 10 febbraio, alle 17.30, a Palermo (via G. Bonomo 4). Interverranno: il presidente dell'Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia Gino Zambiasi, la vice presidente Giorgia Görmer Enrile, Carolina Varchi, deputato nazionale FdI, Raoul Russo, coordinatore provinciale FdI, Francesco Scarpinato, coordinatore cittadino FdI, Giuseppe Crivello, vice presidente consiglio comunale Santa Flavia, e Gianluca Rizzo de 'Il settimanale' di Bagheria.