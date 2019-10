Palermo fluo walk, la passeggiata per il centro storico con dress code fosforescente

Il 12 ottobre, a partire dalle 21.30, un’onda fluo attraverserà le vie del centro storico di Palermo per la “Fluo Walk”. La manifestazione, organizzata dall’Acsi Sicilia Occidentale in collaborazione con il Comune di Palermo, ha l’obiettivo di incrementare la promozione del benessere psico-fisico attraverso la pratica dell’attività motoria e far divertire grandi e piccini alla riscoperta della propria città.

Sono oltre 700 gli iscritti a questo vero e proprio viaggio nel cuore di Palermo. Il tetto preventivato di 500 presenze è stato quindi abbondantemente superato e i numeri raggiunti impongono di “dire stop” ad altre iscrizioni per garantire a tutti la maglia e i gadget fluo. La partecipazione rimane aperta a tutti per divertirsi insieme! La piazza Santo Spirito nei pressi di porta Felice sarà il punto di raccolta e il sito dove si svolgerà lo spettacolo finale e i principali momenti di intrattenimento.

Verrà allestito un village attraverso il posizionamento di alcuni gazebi movibili, di strutture gonfiabili quali ad esempio archi, e oltre a piazza Santo Spirito, due saranno i siti particolarmente interessati: piazza Bellini e piazza Villena. Qui si svolgeranno altrettanti momenti di spettacolo; sarà un vero e proprio viaggio nella città. Alle ore 21.30 al via la passeggiata Fluo Walk che si svolgerà per circa 3 km delle vie del centro palermitano, tra vicoli di straordinaria bellezza, caratterizzata dalla presenza di molti gadget luminosi consegnati ad ogni partecipante.

Questo il percorso all’interno del centro storico cittadino: piazza Santo Spirito, via Vittorio Emanuele, piazza Marina, salita Partanna, via Merlo, San Francesco d’Assisi, via Paternostro, vicolo dei Corrieri, via Sant’Anna, discesa dei Giudici, piazza Bellini, piazza Pretoria, via d’Alessi, piazza Bologni, via Vittorio Emanuele, giro di boa presso la Cattedrale, via Vittorio Emanuele, piazza Villena, piazza Santo Spirito.

Il programma

18:30 – 19:30 CIRC’OPIFICIO

Laboratori di Circo ludico-pedagogico coordinati da Marika Riggio e Giosué Rizzuto

18:30 – 20:00 LICEO ARTISTICO STATALE VINCENZO RAGUSA E OTAMA KIYOHARA PARLATORE

Body – Painting

20:00 – 20:30 FITNESS SCHOOL

Jam Session di Zumba coordinata da Daniela Ciulla

20:30 – 21:00 SALSA DELUXE

Caraibico coordinato da Antonio La Paglia

21:00 – 21:15 FITNESS SCHOOL

Running Warm-Up coordinato da Piero Fontana

21.15 – 21.30 Enrico CARUSO

21:29 Countdown PALERMO FLUO WALK

21:30 Partenza PALERMO FLUO WALK

22:00 – 22.30 SALSA DELUXE

Caraibico coordinato da Antonio La Paglia

22.30 Ristoro

22.30 Intervento Folk de I Babbaluci

In piazza sarà presente il costume RosaNero dedicato alla squadra calcistica del Palermo, progettato

dagli allievi del Liceo Artistico Statale Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara Parlatore in occasione di

Educarnival 2019 direttrice artistica del progetto Professoressa Antonella Barone.

Piazza Bellini

22.00 Intervento Folk de I Babbaluci

Lungo il percorso della Fluo “Apparizioni” della UNIPARKOUR coordinate da Gaetano Columba