Campofelice free music 2019, la voce di Flora Faja in piazza Garibaldi

Flora Faja protagonista di una performance uica con il proprio progetto musicale Free Age, in programma per la manifestazione artistica “Campofelice Free Music 2019”, il 19 agosto in piazza Garibaldi a Campofelice di Roccella alle 21:30.

Organizzato dall’Associazione Culturale G.P.S. Opra, l' evento è inserito nel cartellone delle manifestazioni dell'estate campofelicese, patrocinato dal Comune di Campofelice di Roccella e fa parte di un cartellone variegato che racchiude ben quattro serate in ognuna delle quali sarà presentato un concerto eseguito da musicisti e cantanti di fama internazionale. Sul palco del Campofelice Free Music 2019 si sono già esibiti Riccardo Randisi trio con “Broadway 2.0” feat Kate Worker & Tony Piscopo, Anna Bonomolo 4et con “Jazz'n progress” e adesso sarà la volta di Flora Faja 4et con “Free age” feat. Roberta Sava per poi concludersi con l’esibizione di Giacomo Tantillo 4et in “Water trumpet”.

La direzione artistica dell'evento è a firma di Giacomo Scognamillo che ne cura anche la presentazione affiancato da Luciana Cusimano. L’idea della manifestazione è quella di ricordare grandi Musicisti del passato come Enzo Randisi, Angelo Faja, Pippo Luca, Maurizo Norrito, i quali hanno “legami” con gli artisti partecipanti. Gli artisti componenti del gruppo Free Age che solcheranno il palco sono Giuseppe Urso alla batteria, accanto la voce di Flora Faja, si esibirà Roberta Sava , Marco Zammuto al contrabasso e Sasha Lattuca al pianoforte. Prossimo appuntamento il 21 agosto con Giacomo Tantillo 4et con il progetto musicale Water Trumpet.