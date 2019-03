Sassi blu e aforismi, a Palermo un flash mob contro le risorse non rinnovabili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Udine, Torino, Roma e Palermo. La Militanza Artistica, collettivo districato in varie città italiane, collaborando in stretto contatto con alcuni esponenti del Fridays For Future ed altre Associazioni Culturali, interverrà utilizzando il canale dell’arte per appoggiare la mobilitazione nata dalla protesta della studentessa svedese Greta Thunberg. A Palermo sarà a Piazza Castelnuovo. L'ideatore è Toni Zanca per Palermo mentre Alessandro D'Agostini per Roma.

Il fine è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica spingendo quante più persone possibili a combattere le logiche di alcuni governi del mondo che, tutt’oggi, tendono ad investire su risorse deleterie per l’ecosistema e non rinnovabili. Nelle città coinvolte nel progetto verranno rilasciati sul suolo diversi sassi blu e cartoncini su cui saranno scritti aforismi, poesie e versi a tema ambientale. Alcune pietre saranno inoltre decorate, come si evince dalla foto del presente comunicato.

Gli ideatori: Mathias Pds, poeta tra i fondatori del movimento della poesia di strada, Gianluca Lancieri cantautore e poeta fondatore dell’Ass. Culturale Legione Creativa. A sostenere l’iniziativa anche Andrea Villa, il Banksy Torinese, che nei prossimi giorni pubblicherà un’opera a tema che verrà utilizzata durante l’intervento. L’artista ha dichiarato inoltre di appoggiare i progetti di altri artisti impegnati a esprimere la propria opinione sul mondo contemporaneo.