Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il flash mob a Palermo

In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" il Centro Amazzone e le associazioni Le Onde, Non una di meno, Zen Insieme, Arcigay e l'Assemblea contro la violenza sulle donne organizzano un Flash Mob.

L'appuntamento è domenica 25 novembre, alle ore 12.00 di fronte il Tribunale di Palermo (Piazza Vittorio Emanuele Orlando) per promuovere la cultura come elemento fondamentale per contrastare le violenze. Per l'occasione è necessario portare una fascia di qualunque colore, e uno o più libri. La fascia, da indossare sulla fronte, simboleggia la lotta delle donne e la loro autonomia nelle scelte di vita. In particolare mette in rilievo la parte del loro corpo riconducibile al pensiero, il quale non può essere condizionato e ricattato da alcuna forma di violenza. I libri, in quanto simboli della cultura vista come antidoto alle manifestazioni di violenza nei confronti delle donne, verranno lasciati alla fine del Flash Mob sul posto in modo da potere essere raccolti da chiunque passi.