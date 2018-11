L'Oreto tra i luoghi del cuore Fai, party finale a sostegno della candidatura

Festa finale a supporto della candidatura del fiume Oreto al concorso “I Luoghi del Cuore” del Fai. L'evento, organizzato dal comitato Salviamo L'Oreto, si svolgerà mercoledì da Bolazzi Bistrot, in piazzetta Bagnasco 1 a partire dalle 19. Giorno 30 novembre scadrà il termine per sostenere la "corsa" dei luoghi in gara: il primo classificato si aggiudicherà 50 mila euro.

In questo momento il fiume, con oltre 45 mila sostenitori, occupa la vetta della classifica ma la vittoria è ancora a rischio. Da qui l'iniziativa che ha, infatti, anche l'obiettivo di raccogliere altri voti. La festa sarà anche un'occasione per rivivere tutta la campagna realizzata in questi mesi con l'obiettivo ultimo di riqualificare tutta l'area attraversata dal corso d'acqua e incontrare gli attivisti e i professionisti che hanno partecipato alla campagna.

L'evento è organizzato dal comitato Salviamo L'Oreto, in collaborazione con Terradamare | Cooperativa Turistica a Palermo, Social Influencer e UpPalermo.