Palermo, tutti pazzi per The Giornalisti: il firmacopie della band alla Feltrinelli

I "TheGiornalisti", gruppo rivelazione degli ultimi anni della musica italiana, comandati dal leader e social influencer Tommaso Paradiso saranno il 25 settembre alle 18,30 alla Feltrinelli di Palermo per il firmacopie dell’album “Love”. Forti del successo dell’hit estiva “Felicità puttana”, e degli ormai noti “Questa nostra stupida canzone d’amore” e “Completamente”, la band rientra tra le più amate del panorama italiano. Per partecipare è necessario acquistare una copia del cd.

Con l'album Vol. 1 il gruppo riceve consensi positivi dalla critica. Nel 2012 l'uscita di Vecchio consacra il talento compositivo del trio, ma la critica si divide. Da qui la svolta dei Thegiornalisti verso nuove sonorità, l'introduzione di sintetizzatori a sostituire le preponderanti chitarre del precedente disco e le batterie meno sincopate miscelate a loop elettronici diventano un marchio di fabbrica, e con Fuoricampo siglano l'inizio di una nuova era. Nel 2016 esce Completamente Sold Out, quarto disco della formazione romana, che li porta ad un pubblico più ampio grazie a brani come Tra la strada e le stelle e Completamente in rotazione nelle radio nazionali. Tra le maggiori influenze della band Tommaso Paradiso cita Vasco Rossi, Antonello Venditti, Lucio Dalla, Luca Carboni, gli Stadio e gli Oasis.