Dopo Sanremo vola a Palermo, Levante incontra i suoi fan da Flaccovio Mondadori

Giovedì 13 febbraio alla Flaccovio Mondadori di via Roma appuntamento con Levante. Alle 17 tocca la giovane cantautrice pop di Caltagirone appena scesa dal palco dell’Ariston ma già in tour, è a Palermo per una delle primissime tappe al seguito dell’edizione speciale dell’album di inediti che viene ripubblicato in queste ore: 31 brani in un doppio cd che contiene anche “Tikibombom”, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante lo straordinario concerto tenuto per la prima volta al Forum Mediolanum di Milano a novembre scorso: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.

"Magmamemoria" è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia - ha scritto Levante -. È il ricordo che brucia. Quanto di ciò che è trascorso diviene Magmamemoria che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro”. Levante incontrerà i fan e firmerà le copie dell'album. Per ottenere il pass prioritario e accedere all'evento, è necessario acquistare il cd da Flaccovio Mondadori.