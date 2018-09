Firmacopie a tutto rap, Guè Pequeno incontra i fan al centro commerciale Forum

La libreria Flaccovio Mondadori Store organizza il firma copie Guè Pequeno il 25 settembre alle ore 17 al Centro Forum. Il cantante incontra i fan e firma le copie dell'album "Sinatra" Universal Music.

Gué Pequeno, pseudonimo di Cosimo Fini è un rapper e produttore discografico italiano, membro del gruppo musicale hip hop Club Dogo. Nel mese di giugno 2011 esce il suo primo album da solista, intitolato Il ragazzo d'oro, che vede la partecipazione di diversi rapper italiani, tra cui Marracash, Entics, Ensi e Jake La Furia. Il disco è stato anticipato dal singolo Non lo spegnere (Reloaded) e successivamente viene estratto anche il videoclip per il brano Ultimi giorni. Sempre nel 2011, il rapper fonda insieme a DJ Harsh l'etichetta discografica indipendente Tanta Roba, il cui primo prodotto è stato Il mio primo disco da venduto di Fedez.

Il 20 gennaio 2012 esce Fastlife Mixtape Vol. 3, frutto della collaborazione con DJ Harsh e altri artisti italiani del genere come il già citato Fedez, Emis Killa, Salmo, Gemitaiz e Daniele Vit. Nel mese di giugno 2014 Bravo ragazzo è stato certificato disco di platino per aver raggiunto la soglia delle 50.000 copie vendute. Torna nel 2018 con Sinatra, un nuovo album (pubblicato in CD e vinile) che si preannuncia il più importante della sua carriera, il primo che vede la collaborazione con il suo nuovo team BHMG. Punto di riferimento assoluto nel suo genere e artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017 grazie all’album Gentleman (doppia certificazione Platino e diverse settimane in vetta alla classifica), è il rapper più influente e produttivo in Italia con una pubblicazione all’anno dal 2009.