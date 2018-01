Firmacopie per "D'amore e d'autore", Gianni Morandi al centro commerciale La Torre

Domenica 21 gennaio, al centro commerciale La Torre, Gianni Morandi incontra i suoi fan e firma le copie del suo nuovo album "D'amore e d'autore".

D'amore d'autore è il quarantesimo album in studio di Gianni Morandi, pubblicato il 17 novembre 2017. Il disco è composto da nove brani, di cui otto inediti e una cover, rappresentata da Onda su onda di Paolo Conte, cantata in duetto con Fiorella Mannoia. Gli artisti che hanno partecipato al disco in qualità di autori sono Luciano Ligabue (per il singolo Dobbiamo fare luce), Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Elisa, Ermal Meta, Tommaso Paradiso (Thegiornalisti), Levante e Paolo Simoni.