Paranoia Airlines in viaggio a Palermo, il firmacopie di Fedez atterra alla Feltrinelli

Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, incontrerà i suoi fan a Palermo nel corso di un Instore Tour per Paranoia Airlines, il suo ultimo album. Appuntamento il 16 febbraio alla Feltrinelli di via Cavour a partire dalle ore 16.

Dall’album sono stati estratti i singoli “Prima di ogni cosa”, certificato disco di platino, dedicato al figlio avuto con Chiara Ferragni, Leone, “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd, la traccia che Federico ha rilasciato anticipatamente ai suoi fan per ringraziarli del sostegno avuto in questi mesi e dal secondo singolo “Holding out for you” ft. Zara Larsson. Fedez incontrerà i fan e firmerà le copie di “Paranoia Airlines” nelle principali città italiane, tra cui anche Palermo. Chi parteciperà potrà inoltre ricevere in regalo - per ogni CD acquistato - uno dei capi della Paranoia Airlines Collection Design By TheFerragnez. La capsule collection è disegnata da Fedez e Chiara Ferragni e prodotta interamente da Diesel.

Per accedere ai firma copie nell’ambito del “Paranoia Airlines” bisognerà acquistare il cd o presentare lo scontrino che certifichi l'acquisto. Inoltre, per ogni cd acquistato presso il punto vendita si potrà scegliere, fino ad esaurimento scorte disponibili, un regalo a scelta tra i capi della capsule collection. Fedez ha inoltre annunciato il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019: 15 marzo Firenze, 16 marzo Torino, 21 marzo Bologna, 23 marzo Montichiari (Bs), 28 marzo Ancona,

30 marzo Eboli, 2 aprile Acireale, 5 aprile Roma, 8 aprile Milano, 13 aprile Padova, 14 aprile Conegliano.