Da Amici firmacopie più concerto, Federica Carta al centro commerciale La Torre

Terza classificata ad "Amici 16", Federica Carta ha scalato le classifiche italiane e arriva a Palermo più forte e grintosa che mai con un firmacopie in programma lunedì 23 aprile alle 17 al Centro Commerciale La Torre.

Schietta, divertente ma soprattutto capace di emozionare con le sue parole, la Carta incontrerà i suoi fan, si esibirà in un mini live e firmerà le copie di "Molto più di un film", il suo secondo album. Il nuovo album contiene undici brani ed è stato anticipato da due brani di successo: "Molto più di un film" che è uscito lo scorso febbraio e dà il nome all'album, e "Sull’orlo di una crisi d’amore". Il disco segna il ritorno della Carta a poco meno di un anno dall'uscita dell’album di debutto "Federica" (certificato platino) e dopo la collaborazione con Shade nel singolo “Irraggiungibile”(certificato doppio disco di platino). Acquistando il disco all'Ipercoop ci si può recare in direzione e ritirare il pass plus per l’accesso al firmacopie. Per chi ha già acquistato il disco sarà possibile ritirare il pass all'interno del centro, nel punto appositamente allestito.