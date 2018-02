Dal palco di Sanremo al centro commerciale Poseidon: il firmacopie di Fabrizio Moro

Martedì 20 febbraio a partire dalle 17.30, Fabrizio Moro arriva al Centro Commerciale Poseidon. Il cantante incontrerà i fan e firmerà la copie del suo ultimo album "Parole, rumori e anni".

Fabrizio Moro, che altro non è che il nome d'arte di Fabrizio Mobrici, è un cantautore. Dal 1996 ad oggi, in 21 anni di carriera, ha pubblicato 11 album, di cui nove album di inediti, un album dal vivo, un album raccolta e 22 singoli, vendendo svariate centinaia di migliaia di dischi, 390.000 dei quali certificati, di cui più di 255.000 copie come cantautore, ed ulteriori 135.000 copie come autore, ottenendo complessivamente sette dischi di platino e tre dischi d'oro.

Ha partecipato a cinque Festival di Sanremo come cantautore, con i brani Un giorno senza fine nel 2000, Pensa nel 2007, vincendo la gara nella sezione Giovani ed il relativo Premio della Critica del Festival della Canzone Italiana Mia Martini, Eppure mi hai cambiato la vita, conquistando il podio classificandosi al terzo posto, nel 2008, Non è una canzone nel 2010 e Portami via nel 2017. Ha partecipato, inoltre, a due Festival di Sanremo in veste di autore, nel 2012 con Sono solo parole, e nel 2016 con Finalmente piove. Ha al suo attivo una partecipazione al Festivalbar, nel 2007, e tre al Summer Festival, nel 2015, 2016 e 2017, oltre a tre Premi Lunezia, tre Premi Roma Videoclip, un Venice Music Awards ed un Wind Music Award.

Nel corso degli anni diversi suoi brani sono stati utilizzati come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV, spot pubblicitari e documentari. È considerato uno tra i cantautori più talentuosi dell'ultimo ventennio, ed uno tra gli autori più richiesti della nuova generazione musicale italiana.