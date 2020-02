Musica e il resto scompare, da Sanremo al Forum: il firmacopie di Elettra Lamborghini

Dal palco di Sanremo all'instore al Centro Commerciale Forum. Giovedì 27 febbraio, a partire dalle ore 16, Elettra Lamborghini incontrerà i suoi fan all'interno del Mondadori Bookstore.

Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini - fondatore dell'omonima azienda - Elettra ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia, approdando quindi nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. Un anno dopo, nel 2016, ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality di MTV #Riccanza, posando per le pagine di Playboy Italia.

Nel 2017 ha partecipato al programma spagnolo Gran Hermano Vip, e poi in Inghilterra al Geordie Shore. A settembre dello stesso anno ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX, partecipando quindi l'anno seguente ai Wind Music Awards 2018.

Nel febbraio 2018, ha pubblicato il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem, che è stato certificato con due dischi di platino. Ha poi partecipato alla quinta stagione del reality show Acapulco Shore. Nel mese di giugno ha presentato su MTV Italia il programma Ex on the Beach Italia, mentre a settembre ha pubblicato il suo secondo singolo, intitolato Mala. A dicembre, in occasione della riedizione dell'album Popstar, ha collaborato al singolo Cupido RMX insieme a Khea, Duki e Quavo.

Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio nella sesta edizione del programma The Voice of Italy, in onda su Rai 2. Il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per l'Universal Music, ha annunciato il suo primo album in studio Twerking Queen, uscito poi il 14 giugno. Nel febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), piazzandosi al 21° posto.