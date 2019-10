Dove e quando, il tormentone dell'estate di Benji e Fede: il firmacopie al Forum

E’ al primo posto nella hit parade Fimi/Jfk: “Good Vibes” di Benji & Fede appena entrato in classifica è già schizzato in testa alla top ten. Nei dodici brani del nuovo disco del duo - il quarto album dopo “20:05” – i pezzi “0+” e “Siamo solo noise” ma anche collaborazioni con big della musica italiana come Nek (modenese d’origine come Benjamin & Federico che lo definiscono “amico e fratello maggiore”), Tormento, Rocco Hunt e la giovane rivelazione del talent Tu si qui vales, Shari, con cui il giovane duo canta il nuovo singolo, Sale.

Per autografare i cd e incontrare i fan, Benji & Fede saranno lunedì prossimo 28 ottobre alle 15 al Flaccovio Mondadori Bookstore all’interno del centro commerciale Forum Palermo a Brancaccio. Per ricevere il pass per l’accesso prioritario al firma copie, si deve acquistare il nuovo cd allo Store.

Benji & Fede si sono conosciuti su Facebook dopo essersi scoperti a vicenda su You Tube: e si sono “riconosciuti” subito, lavorando tramite i social (uno stava in Australia, l’altro vicino Modena). Dal 2012 in poi, appena Benji è rientrato in Italia, è cominciata la loro avventura insieme.