Da Alberto Urso a Marracash, il firmacopie per i fan: appuntamento musicale al Forum

Il Flaccovio Mondadori Bookstore presenta i firmacopie del vincitore di Amici18, Alberto Urso giovedì 7 novembre alle 17 al Flaccovio Mondadori Bookstore all’interno del C.C. Forum Palermo a Brancaccio; e del rapper Marracash, che sarà invece al Forum venerdì (8 novembre) alle 15. Per ricevere il pass per l’accesso prioritario al firma copie, si devono acquistare i rispettivi cd al BookStore del centro commerciale.

Due appuntamenti da non perdere, e non solo per i giovanissimi: il primo ad arrivare sarà Alberto Urso, il vincitore della scorsa edizione di “Amici”. Cantante pop-lirico, polistrumentista (suon pianoforte, sax e batteria), di origine messinese, Alberto è già al suo secondo cd in poco meno di un anno. Dopo “Solo” - quasi subito Disco d’oro, in classifica FIMI per due settimane consecutive - ecco “Il sole ad Est”, pubblicato da appena una settimana, anticipato dal singolo “E poi ti penti” scritto da Kekko dei Modà. Otto tracce con partecipazioni illustri, ad iniziare da Ermal Meta.

Venerdì invece grande attesa per Marracash, al seguito del suo ultimo album in studio, il sesto, “Persona”, pubblicato da Island Records. Il King del Rap ha fatto nascere un vero concept album. E, per citare le sue parole, “questo disco sarà il mio ‘avatar’, ogni brano rappresenta una parte del corpo, un organo vitale, reale come il cuore o intangibile come l’anima”. Originario di Nicosia, ma ormai milanese a tutti gli effetti, Marracash è stato protagonista molto spesso di dissing vs altri rapper, vere e proprie “disfide” sui social. Ma questo nuovo album, a cui ha chiamato tanti colleghi, è veramente un passo in avanti, già molto apprezzato dai fan e dalla critica.