Casteldaccia, finale regionale 2018 di "Bimbo vip show" in piazza Matrice

Martedì 7 agosto alle ore 21 in piazza Matrice a Casteldaccia, si terrà la finale regionale del concorso per bambini “BimboVipShow”, la manifestazione racchiude talenti dai 4 ai 14 anni nelle discipline di canto, ballo, moda e recitazione.

L’evento rientra nel calendario dell’E..state di Casteldaccia 2018, voluto fortemente dall’amministrazione comunale con a capo il sindaco On. Giovanni Di Giacinto e il consulente allo sport e spettacolo Vito Di Domenico. BimboVipShow è un concorso ideato al talent scout, nonché patron Giuseppe Messina della ScuoladelloSpettacolo.net, la direzione artistica è curata da Irene Filippone e la comunicazione dal dott. Pietro Zizzo. Chi vincerà la tappa regionale, accederà alla concorso nazionale per bambini Kids Talent, che si terrà dall'1 al 2 settembre alla Fiera District di Bologna. Per contatti chiamare i numeri di cellulare 3392802749 o 3292803437 oppure visitate il sito www.bimbovipshow.it.